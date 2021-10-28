Несколько автобусных маршрутов упразднили в Орске

В Орске Оренбургской области официально отменили сразу несколько регулярных автобусных маршрутов. Соответствующие изменения будут внесены в реестр муниципальных маршрутов города.

Речь идет о следующих направлениях: № 20 «Улица Строителей – 240 квартал»; № 21 «Микрорайон 3С – магазин «Полет» (Олимп)»; № 32 «Факел – 240 квартал»; № 36 «Улица Беляева – поселок ОЗТП»; № 50 «Поселок Первомайский – проходная ОНОС – проспект Мира – площадь Шевченко».

Как отмечает Урал56.Ру, большинство из них и так не работали достаточно давно по различным причинам. Их обслуживание администрацией выставлялось на торги, но работать по ним так никто и не захотел.