Новый газопровод запустили в одном из районов Калужской области

В Козельском районе Калужской области запустили новый газопровод протяженностью около 14 км. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Трубопровод проложили между городом Сосенским, железнодорожной станцией Шепелево и деревнями Сенино Первое и Сенино Второе. Он позволит газифицировать 81 домовладение, пишет газета «Весть».

В минстрое отмечают, что на сегодняшний день только 16% домов готовы к приему газа. Жителей призывают активнее подключаться к газовым сетям.

Уровень газификации на территории Калужской области составляет 79,9%. К 1 января 2022 года этот показатель планируют повысить до 80%.

18 октября в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям. Согласно постановлению правительства, догазификация пройдет только в тех населенных пунктах, где имеется необходимая для этого инфраструктура. Кроме того, в программу не смогут попасть те, кто хочет использовать голубое топливо в коммерческих целях.

Заявку на подключение можно подать через «Госуслуги», а также в МФЦ или личном кабинете на сайте газораспределительной организации.

11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром». В тех субъектах, где