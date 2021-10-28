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Семь опасных детских площадок демонтируют в Петрозаводске

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На территории Петрозаводска намерены снести семь детских площадок, представляющих опасность. Об этом глава города Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

Рабочие демонтируют объекты в скверах Черемушки, Машиностроителей и Маршала Мерецкова. Также они уберут детский городок на Березовой аллее, площадки около дома 59а по улице Калинина, дома 33 по улице Балтийской, дома 14 по улице Ключевой, пишет ИА «Карелinform».

Владимир Любарский отметил, что данные игровые детские комплексы ремонтировать бесполезно. Завершить их снос планируется до конца года.

Вопрос с установкой новых объектов на их месте будет решаться по мере возможностей, отметил градоначальник.

В сентябре «Известиям» сообщили в «Народном фронте», что треть детских и спортивных площадок в России, проверенных ОНФ, опасны. Специалисты проинспектировали дворы в каждом регионе России.

В топ-5 регионов, в которых выявлен наиболее высокий процент площадок, представляющих опасность для детей, вошли Брянская область (85,7%), Хабаровский край (83,9%), Республика Адыгея (75%), Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.

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