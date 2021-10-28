Эксперты ожидают рост стоимости Ethereum после одобрения биржевого фонда

Эксперты прогнозируют рост стоимости Ethereum до $15 тыс. Кратное подорожание ожидают после одобрения биржевого фонда, передает телеканал «Известия». Участники рынка считают, что взлет актива произойдет в 2022 году. Аналитики отмечают сейчас скачок спроса на опционы. Инструменты дают инвесторам право продавать эфир по $15 тыс. Многие трейдеры переключились на Ethereum в желании заработать на росте в случае открытия биржевого фонда.

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