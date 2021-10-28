Человеческие останки нашли дорожные рабочие в центре Якутска

Дорожные строители обнаружили человеческие останки неизвестного происхождения во время ремонта проспекта Ленина в Якутске. Кости направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Останки в гробах были найдены в ходе ремонта у Театра оперы и балета. На данный момент работы в районе места находки приостановлены. По словам директора МКУ «Главстрой» Алексея Варламова, в течение трех дней после обнаружения останков необходимо направить информацию в адрес департамента республики по охране объектов культурного наследия.

«Если данной находке менее 100 лет, то она не представляют собой никакой археологической ценности. Процедура нормальная, ничего страшного в этом нет, работу в целом не приостановили, только на данном участке», — цитирует Варламова ИА SakhaNews.

Образцы костей переданы на экспертизу. Специалисты отмечают, что рядом с театром оперы и балета находится Троицкий кафедральный собор. При строительстве театра также были обнаружены останки. Предполагается, что на территории могло располагаться старинное кладбище.