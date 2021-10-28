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Военный эксперт оценил отработку ВВС США уничтожения российских кораблей

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Для российской армии и флота упражнения бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США по уничтожению флота не новость, при этом двух самолетов для этих целей будет недостаточно. Об этом в четверг, 28 октября, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Для военных такие учения — это часть работы. И мы, и американцы, и летчики других стран отрабатывают удары по уничтожение боевых кораблей вероятного противника и важной наземной инфраструктуры. <…> Это повседневная жизнь военнослужащих. За это им платят зарплаты», — пояснил он.

К авиационным и ракетным ударам вооруженные силы готовы даже в мирный период — постоянно идет разведка, отслеживается текущая ситуация, добавил эксперт.

«Двух бомбардировщиков, как это было на учениях, для уничтожения флота Балтийского или Черноморского флота мало. Поднимать придется десятки бортов. Их взлет будет тут же обнаружен», — подметил Болтенков.

По словам военного эксперта, в угрожаемый период, предшествующий военным действиям, корабли и подразделения на берегу рассредоточиваются, все системы ПВО и авиация будут в полной готовности, а в воздух поднимут истребители.

«У нас достаточно сил, чтобы отбить такую атаку или заставить противника отказаться от выполнения боевой задачи. Причем целями будут самолеты противника, а не выпущенные ракеты. Всегда проще уничтожить один бомбардировщик, чем 40 с лишним ракет, которые он выпустит», — заключил он.

Согласно сообщению журнала Forbes от 27 октября, два американских бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM, чего якобы вполне достаточно, чтобы потопить весь флот одним залпом.

Аналогичным образом из воздушного пространства НАТО могут быть обстреляны российские корабли, находящиеся в любой точке Черного моря. Как уточняло издание, нанесение подобного массированного ракетного удара B-1B Lancer отработали 19 октября.

20 октября в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ) сообщили о том, что два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, в числе которых два стратегических бомбардировщика США B-1B. Воздушные цели приближались к границам России.

О полетах B-1B Lancer над Черным морем стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что бомбардировщики вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании.

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