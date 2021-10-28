В Турции оценили информацию о полном запрете экспорта мандаринов в Россию

Россия не вводила полный запрет на экспорт мандаринов из Турции, речь идет о приостановке поставок одного из турецких производителей. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в турецком минсельхозе.

«Наше министерство не получало официального уведомления от Роспотребнадзора об этом решении, однако, насколько мы понимаем, оно не касается всего экспорта мандаринов из Турции в Россию. Речь идет о конкретной компании, в продукции которой что-то было обнаружено, — такое иногда случается, поставки приостанавливаются до исправления ситуации», — рассказал представитель ведомства «РИА Новости».

В минсельхозе назвали ситуацию обычной и отметили, что в произошедшем нет ничего чрезвычайного.

Ранее в этот день сообщалось, что Роспотребнадзор с 29 октября и до особого распоряжения приостановит ввоз турецких мандаринов на территорию РФ из-за превышения максимально допустимого уровня пестицидов.

Как пояснили в ведомстве, в этой продукции обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос. Отмечается, что концентрация вещества превышает максимально допустимый уровень, что может привести к возникновению и распространению отравлений среди россиян.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве. Федеральная таможенная служба проинформирована о приостановке ввоза турецких мандаринов.

16 июля стало известно, что ввоз лаймов из Бразилии в Россию приостанавливается в связи с превышением в них уровня остаточного количества пестицида бифентрина.