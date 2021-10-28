Президент Бразилии назвал клоунадой обвинения в профнепригодности

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал клоунадой обвинения в плохом управлении страной, которые выдвинула в его отношении парламентская комиссия.

«Любой, кто хоть немного руководствуется здравым смыслом, понимает, что это была клоунада», — сказал он в среду в интервью телеканалу Jovem Pan News.

По мнению Болсонару, доклад парламентской комиссии наносит урон не по нему, а по всей стране.

«За пределами страны у Бразилии сложился ужасный образ. Они думают, что у нас здесь диктатура, что я задерживаю журналистов, что я ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию. Люди, которые хотят инвестировать в Бразилию, в итоге не инвестируют», — цитирует бразильского лидера ТАСС.

26 октября комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса утвердила итоговый доклад, в котором обвинила президента в совершении девяти преступлений. В частности, Болсонару, который практически никогда не появлялся на публике в защитной маске, регулярно общался со сторонниками и участвовал в массовых мероприятиях, вменяется нарушение санитарных мер предосторожности, подстрекательство к совершению преступлений и содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Кроме того, за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, а также за скептическое отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции его обвиняют в шарлатанстве и нарушении порядка расходования бюджетных средств.

Парламентарии также сочли, что президент нарушал конституционные права граждан, а его поведение не соответствовало занимаемой должности. В соответствии с бразильским законодательством такого рода нарушения могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

Сам Болсонару свою вину не признает.