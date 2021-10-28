Раскрыт объем немецких инвестиций в РФ в I квартале 2021 года

Уровень немецких инвестиций в РФ достаточно быстро восстанавливается после пандемии. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель правления Федерального союза российской экономики в Германии (BRWD) Алексей Лавров.

«Уже в I квартале 2021 года объем инвестиций достиг €1,1 млрд. То есть, можно говорить о том, что уровень немецких инвестиций восстанавливается, и достаточно быстро по сравнению с тем же результатом 2020 года. Россия как рынок остается привлекательной для немецкого бизнеса», — заявил председатель BRWD в беседе с «Известиями».

По его словам, пандемии предшествовал плодотворный с точки зрения немецких инвестиций в российскую экономику год. В 2018-м они достигли €3,5 млрд, в 2019 году — €2,1 млрд. В I квартале 2020-го, то есть, до вызванной пандемией турбулентности, объем составил €1,8 млрд. Но целом год закончился с отрицательным результатом — наблюдался отток инвестиций в €370 млн. Дополнительными причинами послужили также турбулентности на валютном рынке и некоторые политические разногласия.

«Однако мы все-таки связывали этот спад в большей степени с ограничениями, потому ждали от 2021 года восстановления», — заявил «Известиям» Алексей Лавров.

В интервью «Известиям» он также рассказал о желании бизнеса ФРГ освободиться от санкций ЕС против Москвы и перспективах сотрудничества двух стран в области зеленой энергетики.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Немецкий бизнес не винит в энергокризисе РФ»