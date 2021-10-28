До 16-ти: определился состав основной сетки Кубка России

В среду, 27 октября прошли последние матчи группового этапа Кубка России по футболу. С этой стадии в борьбу за трофей вступили представители элиты отечественного футбола — команды РПЛ. Семь из них в итоге завершили выступления. Вместо них в 1/8 финала Кубка России прошли шесть клубов из ФНЛ-1 и один из ФНЛ-2. Со следующего раунда к играм за второй по значимости трофей страны присоединятся пять лучших коллективов РПЛ прошлого сезона, прошедшие в еврокубки. Это петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин» и «Сочи». Они были освобождены от выступлений на групповом (по три команды) этапе.

Вышли из низов

Единственным представителем второго дивизиона (третий по значимости турнир чемпионата России) в следующем стадии стала «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области. В августе она сумела обыграть представляющее первый дивизион московское «Торпедо» (1:0), а в сентябре — выступающий в премьер-лиге «Ростов» (1:0). В результате в среду матч проигравших команд не имел турнирного значения. Они вышли резервными составами, и москвичи победили со счётом 2:0.

Из первого дивизиона (ФНЛ-1) также вышла краснодарская «Кубань», разгромившая дома в городском дерби «Краснодар» (3:0). Это позволило подопечным Роберта Евдокимова запрыгнуть в своей группе с последнего места на первое, опередив «быков» и «Ленинградец» из Рощино Ленинградской области.

Ещё один представитель ФНЛ-1 — «КАМАЗ» из Набережных Челнов — в среду минимально одолел представляющий РПЛ екатеринбургский «Урал» (1:0), опередив его и владимирское «Торпедо» из ФНЛ-2.

Владикавказская «Алания» справилась с «Уфой» (2:0), выбив из турнира башкирский клуб и махачкалинский «Легион Динамо». Волгоградский «Ротор» оставил без Кубка грозненский «Ахмат» и московский «Кайрат», калининградская «Балтика» — «Химки» и «Саранск», а красноярский «Енисей» — самарские «Крылья Советов» и ногинское «Знамя».

— Довольно типичная ситуация, когда на ранних стадиях Кубка России периферийные команды делают всё, чтобы дать бой фаворитам из РПЛ, — заметил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко. — Этим и хорош данный турнир. В маленькие города приезжают большие клубы, пусть и не всегда основными составами. И хочется порадовать местную публику, а заодно и показать себя на фоне элиты отечественного футбола. Кому-то удаётся достойно проиграть, кому-то достойно выиграть, и это здорово. Поэтому можно порадоваться за команды из низших дивизионов, что в этот раз они успешно выступили и ещё увидят перед собой большие клубы.

Оставшиеся верхи

Из представителей РПЛ свои группы выиграли только четыре команды. Московское «Динамо» обыграло на выезде лидера ФНЛ-1 «Оренбург» (3:0) и позволило ему, а также ставропольскому «Динамо» сосредоточиться на чемпионате. А столичный ЦСКА справился в гостях с липецким «Металлургом» (2:0), заодно разгрузив календарь ему и ижевскому «Зениту».

Мог отправиться отдыхать тульский «Арсенал», приехавший в Домодедово к «Велесу». В основное время команды сыграли вничью (1:1), но туляки взяли верх по пенальти (4:3). Ранее они в своей группе разгромили брянское «Динамо» (6:1). «Нижний Новгород» победил в гостях воронежский «Факел» (1:0), который вылетает вместе с барнаульским «Динамо».

— «Динамо» и ЦСКА уверенно прошли дальше и теперь становятся претендентами на трофей, — сказал «Известиям» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Радует, что динамовцы качественно провели встречу с лидером первого дивизиона очень крепким «Оренбургом». Были опасения насчёт этой игры, но команда Сандро Шварца их развеяла. А остальные три победителя из числа клубов РПЛ изначально слишком превосходили в классе соперников и могли проиграть только из-за недонастроя.

Начиная с 1/8 финала Кубок России будет проходить в формате игр на вылет. Матчи этой стадии состоятся в марте. Кто с кем сыграет, определит жребий. Нынешний розыгрыш Кубка России по футболу стал юбилейным, 30-м в постсоветской истории. Рекордсменом по числу побед в этом соревновании остается его действующий обладатель московский «Локомотив». Он восемь раз брал этот титул.