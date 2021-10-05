Жертвами пожара на юге Москвы стали два человека

Женщина и ребенок погибли в результате пожара в жилом доме в московском Чертаново. Об этом стало известно во вторник, 5 октября.

Как пишут в группе «Московские происшествия» социальной сети «ВКонтакте», загорелась квартира по адресу: Сумской проезд, дом 17, корпус 2.

Всего из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали, двое — женщина и ребенок — позже скончались в машинах скорой помощи.

Еще один ребенок был в предсмертном состоянии, но врачи смогли его спасти.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Причины произошедшего выясняются.

В пятницу, 1 октября, стало известно, что в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае пожар унес жизни двоих детей. Погибшими оказались дети 2008 и 2011 годов рождения, которые остались дома без присмотра взрослых. Возбуждено уголовное дело.