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Врио губернатора Владимирской области стал Александр Авдеев

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Временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области стал Александр Авдеев. Возглавить регион предложил президент России Владимир Путин, сообщает телеканал «Известия». Ранее Авдеев был депутатом Госдумы VII созыва.

«Вы человек не только опытный, вы сейчас перечислили места работы, но и в целом весьма эффективный, на каждом из участков, где вы работали, вы показали высокую степень эффективности. Я надеюсь, что все ваши лучшие качества будут проявлены и здесь, на новом месте работы, — заявил глава государства. — Разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона. Регион важный, он центральный, один из центральных регионов страны. Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже — без всяких посредников».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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