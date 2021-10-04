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Приезжий избил и похитил женщину в Петербурге

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Мужчина в Санкт-Петербурге избил и пытался силой увезти женщину в своем автомобиле после отказа продолжить знакомство. О его задержании сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области в понедельник, 4 октября.

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«Сотрудники полиции задержали мужчину, который жестоко избил на парковке женщину», — передали сообщение ведомства в «РИА Новости».

Инцидент произошел во дворе дома 4 по Пейзажной улице в понедельник утром.

«Месяц назад потерпевшая, 1969 года рождения, через сайт знакомств познакомилась с 40-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. После первого свидания женщина не захотела продолжать общение и, не смотря на настойчивость ухажера, ответила категорическим отказом. Результатом стало утреннее нападение», — сообщили в главном управлении МВД.

Женщина смогла выбраться из автомобиля около автозаправки на Приморском шоссе в Курортном районе. Она заперлась в туалете и попросила персонал вызвать полицию. Злоумышленник скрылся, но затем был задержан вместе с подельником. Пострадавшую госпитализировали с переломами руки и носа.

14 сентября стало известно, что отец и сын возле бара на улице Малая Бронная в Москве избили двух женщин. Они нанесли им телесные повреждения и отобрали у одной из пострадавших мобильный телефон.

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