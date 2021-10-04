Подпольное казино обнаружили в Тверской области

В Калининском районе Тверской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли деятельность подпольного казино.

Установлено, что организовала незаконное игорное заведение 41-летняя подозреваемая. При обыске полицейские обнаружили и изъяли игральные карты, фишки, кнопки дилера, сукно, сотовые телефоны и около 1 млн рублей, пишут Тверские ведомости. С января по сентябрь неустановленные лица проводили в одном из арендуемых помещений оздоровительного комплекса азартные игры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутске пресекли действие преступной группы, организовавшей крупное подпольное казино. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить 15 человек, «выполнявших различные функции в подпольном казино». Из них трое являются организаторами незаконного игорного бизнеса, им 41, 52 и 59 лет.