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Подпольное казино обнаружили в Тверской области

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В Калининском районе Тверской области сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли деятельность подпольного казино.

Установлено, что организовала незаконное игорное заведение 41-летняя подозреваемая. При обыске полицейские обнаружили и изъяли игральные карты, фишки, кнопки дилера, сукно, сотовые телефоны и около 1 млн рублей, пишут Тверские ведомости. С января по сентябрь неустановленные лица проводили в одном из арендуемых помещений оздоровительного комплекса азартные игры. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Иркутске пресекли действие преступной группы, организовавшей крупное подпольное казино. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить 15 человек, «выполнявших различные функции в подпольном казино». Из них трое являются организаторами незаконного игорного бизнеса, им 41, 52 и 59 лет.

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