В Следственном комитете сообщили о гибели военнослужащего в Карелии

Прапорщик контрактной службы найден мертвым в Прионежском районе Республики Карелии. Об этом сообщили в региональном управлениии Следственного комитета России.

Погибшему 26 лет, он нес службу в войсковой части в Бесовце, отметили в Следственном комитете. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. В Минобороны информацию не подтвердили.

«Группа еще не вернулась, на месте работают. Инцидент случился, да, наши на проверке. Что конкретно, какая причина и как это было совершено, пока неизвестно», — уточнила старший помощник руководителя регионального управления СК Инна Таратунина, чьи слова приводит «Говорит Москва».

В конце сентября в Свердловской области в воинской части, откуда два дня назад ушел 20-летний военнослужащий, совершил самоубийство солдат срочной службы. По словам источника, погибшим оказался 19-летний повар. Пропавшего военнослужащего также обнаружили мертвым около линии электропередач.

В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, командование ведет проверку.