Кинооператор Юрий Райский умер в возрасте 66 лет

Заслуженный деятель искусств РФ, советский, российский кинооператор Юрий Райский скончался в возрасте 66 лет. Об этом 4 октября сообщил в Facebook оператор Владимир Денисов.

«Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — написал он.

Райский известен работой над такими сериалами и фильмами, как «Бригада», «Убойная сила», «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра». Также сотрудничал с режиссером Андреем Добровольским на съемках «Сфинкса» и «Присутствия».

По предварительным данным, в последнее время оператор сильно болел.

Юрий Райский родился 25 августа 1955 года в Марийской АССР. Окончил кинооператорский факультет ВГИК, мастерскую Л.В. Косматова. С 1980 года работал на киностудии Мосфильм. В 1987 году снял собственный фильм «Брод».