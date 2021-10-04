Томские ученые разрабатывают метод воздействия на популяцию клеща

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) намерены определить, какие микроорганизмы — возбудители энцефалита или болезни Лайма чаще всего встречаются в кишечнике клещей. Это позволит модифицировать данных микробов таким образом, чтобы при их внедрении в зараженного клеща особь сразу же погибала, информирует пресс-служба вуза.

По словам ученого БИ ТГУ Алины Коханенко, новый метод обеспечит точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь существование клещей необходимо для сохранения природного баланса. Альтернатива также позволит снизить количество противоклещевых обработок, из-за которых страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей, и снизить негативное воздействие на окружающую среду, передает РИА «Томск».

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к Jingmen tick virus (JMTV). Это произошло случайно — ученые исследовали образцы сыворотки крови людей с Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая передается от укуса клещей. Принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч — река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона.