Прямой эфир
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Экономика
Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Мир
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%
Общество
Путин подписал указ о Дне отца в России
Общество
Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Наука
США решили создать прототип Центра космической разведки
Мир
В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования
Наука
Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС

Томские ученые разрабатывают метод воздействия на популяцию клеща

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) намерены определить, какие микроорганизмы — возбудители энцефалита или болезни Лайма чаще всего встречаются в кишечнике клещей. Это позволит модифицировать данных микробов таким образом, чтобы при их внедрении в зараженного клеща особь сразу же погибала, информирует пресс-служба вуза.

По словам ученого БИ ТГУ Алины Коханенко, новый метод обеспечит точечное воздействие на популяцию клеща, не ликвидируя ее полностью, ведь существование клещей необходимо для сохранения природного баланса. Альтернатива также позволит снизить количество противоклещевых обработок, из-за которых страдают и другие обитатели экосистемы, помимо клещей, и снизить негативное воздействие на окружающую среду, передает РИА «Томск».

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к Jingmen tick virus (JMTV). Это произошло случайно — ученые исследовали образцы сыворотки крови людей с Конго-крымской геморрагической лихорадкой (ККГЛ), которая передается от укуса клещей. Принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч — река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021