Более 500 л варенья представили участники ярмарки в Хабаровском крае

В селе Дормидонтовка Вяземского района Хабаровского края состоялся юбилейный, 10-й фестиваль варенья. В нем приняли участие порядка 700 жителей соседних сел и районного центра — крупные производители продуктов и любители.

Участники приготовили для гостей более 500 л различного варенья. Многие виды были сделаны по старинным семейным рецептам. На выставке также были представлены десерты, приготовленные традиционным национальным способом.

По словам главы района Александра Усенко, которые приводит ИА AmurMedia, фестиваль не раз входил в тройку лучших мероприятий событийного туризма Хабаровского края. Власти поддерживают идею местных жителей о присвоении ярмарке имени одного из родоначальников этого события — Валентины Кудряшовой.

Каждый гость фестиваля мог поучаствовать в соревнованиях по выпечке блинов на лопате, в мастер-классах и спортивных состязаниях. В конкурсе «Ягодка-малинка» участники соревновались, кто больше знает в сфере садоводства.