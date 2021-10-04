ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Московском регионе

В Москве и Подмосковье разгромлена ячейка запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом 4 октября сообщила пресс-служба ФСБ России.

«В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано два главаря и шесть ее активных участников», — указано в сообщении.

По информации ведомства, участники ячейки осуществляли «антиконституционную деятельность», основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти.

На своих собраниях задержанные распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию, применяя при этом меры конспирации, указали силовики. Также сообщается, что у представителей организации были изъяты запрещенные пропагандистские материалы.

В конце сентября спецслужба пресекла террористический акт во Владивостоке. Атаку готовил один из лидеров местных неонацистов. По данным ведомства, силовики задержали лидера регионального неонацистского объединения «Правые Приморья» 2000 года рождения. Он вел подготовку к теракту с использованием самодельного взрывного устройства.