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Широкий разлив: у берегов Калифорнии произошла катастрофа

В воды Тихого океана попало более 500 л нефти
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Разлив
Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
В результате утечки из трубопровода у побережья города Хантингтон-Бич в Калифорнии в водах Тихого океана оказалось более 500 л нефти. Разлив затронул местный заповедник, привел к гибели рыб, морских животных и птиц. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Разлив
Фото: REUTERS/Gene Blevins
По словам мэра Хантингтон-Бич Ким Карр, это ЧП стало «одним из самых разрушительных» за последние десятилетия
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
Вдоль берега развернули скиммеры и боновые заграждения, чтобы нефть больше не попадала в воду
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Myung J. Chun
Власти закрыли пляжи и предупредили отдыхающих о «существенных экологических последствиях»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Tim Rue
До некоторых удаленных мест техника добраться не может, поэтому нефть будут убирать вручную, с помощью лопат и других подручных инструментов
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Фото: Getty Images/Michael Heiman
Масляные пятна собирают даже пластиковыми пакетами
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Myung J. Chun
Член конгресса США Мишель Стил потребовала от американского президента Джо Байдена объявить о ситуации крупного бедствия
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Фото: Getty Images/Los Angeles Times/Allen J. Schaben
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