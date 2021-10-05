Широкий разлив: у берегов Калифорнии произошла катастрофа

В результате утечки из трубопровода у побережья города Хантингтон-Бич в Калифорнии в водах Тихого океана оказалось более 500 л нефти. Разлив затронул местный заповедник, привел к гибели рыб, морских животных и птиц. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»