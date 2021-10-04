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Сын погибшего 20 лет назад при крушении Ту-154 пассажира раскрыл детали авиакатастрофы

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Сын одного из погибших в крушении российского самолета Ту-154 Борис Калиновский в интервью «Комсомольской правде», опубликованном 3 октября, рассказал, что украинские офицеры во время учений были пьяны.

Ту-154 авиакомпании «Сибирь» 4 октября 2001 года выполнял рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Спустя 1 час 45 минут после взлета лайнер потерпел крушение в Черном море. Все находившиеся на борту пассажиры (78 человек) погибли. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28, ее запустили ПВО Украины в ходе военных учений, которые проходили на полигоне.

Калиновский уточнил, что в состоянии алкогольного опьянения находились те, кто контролировал ход всего учения.

«Несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель <...>», — добавил мужчина.

В то же время он обратил внимание на то, что радиус поражения ракет С-200 не был учтен.

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«<...> украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений — радиусом 70 км, тогда как использовались ракеты С-200, радиус действия которых — до 300 км!» — указал Калиновский.

Таким образом, по его словам, на время учений украинской стороне следовало перекрыть международную воздушную трассу. Однако Калиновский напомнил, что Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в тот период, но в суде «всё это потом проигнорировали».

В 2011 году эксперты Киевского НИИ судебной экспертизы пришли к заключению, что самолет был поражен сверху множеством твердых предметов. Сотрудники НИИ пришли к выводу, что украинская ракета не могла достичь точки, в которой находился российский самолет в момент катастрофы. На основании исследований украинских ученых в том же 2011 году Хозяйственный суд Киева отказал перевозчику «Сибирь» в удовлетворении иска к минобороны и госказначейству Украины на сумму $15 млн.

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