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Российские чемпионки мира по шахматам вернулись с ЧМ из Испании

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Российские шахматистки вернулись домой. Спортсменки выиграли командный чемпионат мира в Испании, передает телеканал «Известия».

Девушек в аэропорту встречали, как знаменитостей. Сами шахматистки держались очень скромно.

В финале россиянки дважды обыграли команду Индии. Свои партии выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно. В групповом этапе шахматистки
набрали 10 из 10 очков. Это уже вторая большая победа российской сборной. Спортсменки уже выигрывали ЧМ в 2017 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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