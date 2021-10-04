Российские чемпионки мира по шахматам вернулись с ЧМ из Испании

Российские шахматистки вернулись домой. Спортсменки выиграли командный чемпионат мира в Испании, передает телеканал «Известия».

Девушек в аэропорту встречали, как знаменитостей. Сами шахматистки держались очень скромно.

В финале россиянки дважды обыграли команду Индии. Свои партии выиграли Александра Костенюк и Екатерина Лагно. В групповом этапе шахматистки

набрали 10 из 10 очков. Это уже вторая большая победа российской сборной. Спортсменки уже выигрывали ЧМ в 2017 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.