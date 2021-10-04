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Мошенники атаковали международные денежные переводы российских компаний

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Российские юрлица, ведущие бизнес с заграничными партнерами, сталкиваются со множественными случаями внедрения мошенников в деловую переписку по электронной почте с дальнейшими хищениями денежных средств, заявили в российской компании, предоставляющей услуги в сфере информационной безопасности и судебной экспертизы RTM Group.

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За полгода количество таких инцидентов увеличилось по меньшей мере на 50%, утверждают там. За III квартал 2021 года компания зарегистрировала сотни случаев мошенничества в корпоративной среде. Наибольшая активность хакеров пришлась на август и сентябрь, сказали там.

Как рассказали «Известиям» специалисты, злоумышленники посредством социальной инженерии, перебора паролей или при помощи инсайдеров атакованной организации проникают в чужую переписку, изучают ее содержание и после встраиваются в этот диалог, представляясь партнером жертвы. Для этого мошенники нередко создают адрес почтового ящика, похожий на адрес одного из участников переписки, меняя пару букв или домен.

В среднем одна атака обходится жертве в €100 тыс., отметили в RTM Group. А за последний квартал общий ущерб российских компаний варьируется от €10 млн до €15 млн. Чаще других страдают организации, занимающиеся производством, технологиями, инжинирингом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Новый фокус: мошенники атакуют денежные переводы в России

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