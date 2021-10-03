Бывший владелец Adidas умер в возрасте 78 лет

Французский предприниматель Бернар Тапи, наиболее известный как бывший владелец компании Adidas, скончался на 79-м году жизни, передает 3 октября Le Temps со ссылкой на заявление семьи бизнесмена.

«Доминик Тапи и ее дети с болью сообщают о смерти Бернара Тапи в это воскресенье, 3 октября, в 08:40 (09:40 мск), после борьбы с раком», — говорится в сообщении.

Тапи боролся с раком желудка с 2017 года, но состояние предпринимателя постепенно ухудшалось.

Бернар Тапи — бизнесмен, общественный и политический деятель, бывший депутат Европарламента. Корпорация Adidas принадлежала ему в 1990–1993 годах.