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В Ленинградской области обнаружили тело женщины без глаз

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В Ленинградской области велосипедист обнаружил тело женщины без глаз. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело было найдено в районе деревни Мяглово Колтушского сельского поселения Всеволожского района 2 октября.

Отмечается, что у женщины отсутствовали глазные яблоки. Кроме того, у погибшей были перелом челюсти и следы удушения на шее.

На данный момент тело направлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 12 июля, в Подмосковье в пожарном шкафу нашли сумку с телом женщины. Погибшей, предположительно, около 35–40 лет, на ее теле были обнаружены ножевые ранения.

Тогда же был задержан владелец сумки. Им оказался 39-летний Вахтанг Л. По предварительной информации, именно он мог отнести сумку с разрубленным телом в пожарный шкаф. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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