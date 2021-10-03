Эксперт предупредил о риске взрыва смартфона на холоде

Когда температура воздуха опускается ниже нуля, в первую очередь страдает аккумулятор, который может взорваться от неподходящих погодных условий. Об этом рассказал обозреватель журнала Computer Reseller News Александр Маляревский, сообщает 3 октября радио Sputnik.

«Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвется при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, ее эффективная емкость заметно снизится», — отметил он.

Маляревский добавил, что батарея смартфона — наиболее уязвимая часть конструкции телефона после дисплея.

Он порекомендовал переложить гаджет из внешнего кармана во внутренний при отрицательной температуре воздуха, уточнив, что более активные попытки согреть устройство могут его испортить.

«Если осенью или зимой оставить смартфон рядом с нагревательным прибором, то он вполне может разогреться градусов до 60. При выходе из температурного диапазона вверх батарея может <…> потечь и убить всю электронику смартфона», — заключил эксперт.

Ранее, 29 сентября, старший специалист Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что постоянно включенная функция энергосберегающего режима в смартфонах может помешать нормальной работе устройства.