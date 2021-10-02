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Арбитр оценил решение не назначать пенальти в матче ЦСКА–«Краснодар»

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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, который произошел в концовке матча 10-го тура РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром», из-за которого москвичам грозил пенальти.

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Как напоминает «Спорт-Экспресс», встреча, проходившая 2 октября в Москве, завершилась нулевой ничьей. Однако за игру мяч дважды касался руки защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В первый раз арбитр Владимир Москалёв обратился к системе видеопросмотра VAR и решил, что нарушения не было. В другом эпизоде, возникшем после окончания основного времени, судья и вовсе не стал проверять свой вердикт.

Федотов считает, что во втором случае Москалёв допустил ошибку и были основания назначить в ворота московской команды пенальти.

«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. <...> Чистый пенальти!» — сказал Федотов порталу «Чемпионат».

По мнению специалиста, такое решение может объясняться местью арбитров «Краснодару» за жалобу на своего коллегу, судью Игоря Панина, после матча с «Сочи» (3:0) 27 сентября. Несмотря на победу, руководство краснодарцев выразило уверенность, что судья якобы засуживал команду.

Ранее Панин уже оказывался в центре скандала из-за судейства матча «Сочи»–«Спартак» 12 декабря 2020 года. Тогда встреча завершилась победой сочинцев со счетом 1:0. При этом на 42-й минуте на поле возник спор из-за действий арбитра, который отменил гол Джордана Ларссона в ворота «Сочи» после игры рукой.

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