Эксперты признали приложение «Вверх» лучшим электоральным софтом

Онлайн-платформа «Единой России» «Вверх» для работы с активом партии получила признание экспертного сообщества. На седьмом форуме Электронной электоральной политики (ЭЭП) состоялось вручение премии ассоциации ЭЭП за самые яркие и эффективные проекты 2021 года, где приложение одержало победу в номинации «Лучший электоральный софт».

Сообщается, что приложение позволяет партии эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности неравнодушных и активных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты. Платформа предоставляет депутатам возможность эффективно и быстро реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года в нем зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.

«Большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями в Сети, вела яркую кампанию в Сети. При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло — даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», — отметил президент ассоциации ЭЭП Александр Серавин.

В седьмом форуме Электронной электоральной политики приняли участие более 50 экспертов, представивших результаты исследований и проектов, реализованных за последний год и в ходе избирательной кампании в Государственную думу VIII созыва. Среди них — опыт проведения ДЭГ в регионах России, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что роль интернета и значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат, полученный партиями на минувших выборах в Государственную думу, прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября был основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.

«Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).