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В Москве мать оставила младенца одного в машине под запрещающим знаком

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На 16-й Парковой улице в Москве 1 октября была эвакуировали машина, припаркованная под запрещающим знаком. Спустя 20 минут стало известно, что в автомобиле находился ребенок. Об этом 2 октября сообщает департамент транспорта столицы.

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По данным дептранса, техник, занимавшийся эвакуацией, осмотрел машину и сделал фото согласно регламенту, затем начал процесс эвакуации. Из-за затонированных стекол он не смог увидеть на заднем сиденье люльку со спящим младенцем.

Спустя 20 минут мать ребенка позвонила в Госавтоинспекцию, после чего данные о ребенке сообщили дептрансу. Эвакуатор остановили, на место вызвали скорую помощь и полицию.

Мать прибыла спустя полтора часа после эвакуации, ребенок не пострадал. Однако последствия могли быть куда более серьезными, поскольку температура на улице составляла всего +8 градусов, машина была не заведена, а люлька не прикреплена.

В деле разбираются органы опеки и правоохранительные органы. Дептранс проверит действия техников «Администратора Московского парковочного пространства» (АМПП) на предмет соблюдения регламентов.

«К сожалению, случаи оставления детей в машинах не редкость и в России и за рубежом. Например, громкие случаи происходили в Подмосковье, в Челябинске, а в других странах во Фресно, Арлингтоне, Чикаго и других городах. Вдумайтесь: за последние 10 лет в Израиле погибли 40 забытых в машинах на жаре детей! В законах нашей страны не прописана ответственность как родителей, оставляющих детей в автомобилях одних, так и сотрудников эвакуации, забирающих такие автомобили», — отметили в дептрансе.

24 сентября в столице на Смольной улице сотрудники эвакуации обнаружили спящего ребенка в неправильно припаркованной машине. Благодаря отсутствию тонировки ребенка сразу удалось обнаружить и найти его родителей.

В дептрансе призвали родителей не оставлять детей одних в автомобиле, а также напомнили, что во время поездки также необходимо соблюдать правила перевозки — везти ребенка пристегнутым и только в специальном кресле.

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