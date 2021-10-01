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Концепцию новых парков представили в Казани

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В Казани представили концепцию новых общественных пространств на правом берегу Казанки — парков «Спортивный» и «Манзара». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

По словам представителя архитектурного бюро Orchestra Design Екатерины Гольдберг, в проект «Манзары» легла идея раскрытия панорамных видов на Кремль. Общественное пространство расположится в границах слобод Гривка, Козья, Ягодная и Адмиралтейская, пишет InKazan.ru.

Согласно проекту, в парке обустроят видовый маршрут, который посвятят истории панорамы города. Потоки людей планируется разделить. Для посетителей создадут пешие, велосипедные и беговые маршруты.

Парк «Спортивный» появится около стадиона «Ак Барс Арена». Концепция предусматривает создание центров хай-дайвинга и пляжных видов спорта, зоны для мини-футбола, многофункциональных спортплощадок, пешеходного и велобегового маршрутов и других объектов.

Как рассказал представитель «Архитектурного десанта» Павел Медведев, на территории парка также обустроят универсальное пространство, с которого можно начать знакомиться со спортом. При этом инфраструктура в парке будет предназначена для всех желающих.

В целом стратегия развития прибрежных территорий Казанки включает 12 парков. Их общая площадь составит 1,5 тыс. га. Реализовать концепцию планируется до 2030 года.

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