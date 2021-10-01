Браконьер заплатил 290 тыс. рублей за убитого в Тверской области лося

Суд в Тверской области постановил прекратить уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в незаконной охоте. Ущерб от его действий оценили в 240 тыс. рублей, и обвиняемый его возместил.

Как уточняют «Тверские ведомости», в августе местный житель в сроки, запрещенные для охоты на копытных животных, приехал на квадроцикле в лес у деревни Заостровье и застрелил самца лося. Он разделал тушу животного, сложил в мешки и перевез к дому.

Выяснилось, что мужчина до этого не имел проблем с законом. Суд назначил нарушителю штраф в размере 50 тыс. рублей.