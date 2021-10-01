Lamborghini возродила уникальный спорткар

Итальянская компания Lamborghini представила спортивный автомобиль Countach LP 500 Reconstruction. Модель является воссозданной версией одного из прототипов классической модели Countach. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что оригинальный прототип дебютировал в 1971 году на Женевском автосалоне. Купе разработал дизайнер Марчелло Гандини из кузовного ателье Bertone. Эта машина не сохранилась, так как была полностью разбита на краш-тесте ради получения сертификата безопасности на серийную версию Countach.

Технические подробности новинки компания не раскрывает. Известно лишь, что модель оснастили бензиновым двигателем V12.

Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре. На работу по его созданию ушло более 25 тыс. часов, или почти три года — 1041 сутки.

18 мая сообщалось, что к концу 2024 года все автомобили компании Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках плана по снижению количества вредных выбросов.

Компания собирается вложить в новую программу €1,5 млрд. Часть средств будет направлена на разработку электрических и гибридных силовых агрегатов, а остальные деньги потратят на создание легких материалов, которые будут использованы в конструкции кузова.