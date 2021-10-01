Врачебную амбулаторию построят в поселке Заводской Приморского края

Новое здание врачебной амбулатории в поселке Заводской Артемовского городского округа Приморья построят за 82,6 млн рублей в следующем году, сейчас завершается согласование проектно-сметной документации.

Согласован медицинский проект с учетом функциональности помещений и установки медоборудования. В амбулатории будут получать медицинские услуги более 10 тыс. взрослых и детей, сообщает ИА PrimaMedia. Всего за пять лет в регионе возведут 28 медицинских объектов, из них 14 — это ФАПы и врачебные амбулатории.

В Надеждинском районе Приморcкого края построят новую больницу. На эти цели из федерального бюджета выделили более 768 млн рублей. Медицинское учреждение появится в селе Вольно-Надеждинское, предположительно, в 2025 году. Планируется оборудовать 106 коек и нанять четыре бригады скорой помощи. В течение пяти лет в Надеждинском районе по программе модернизации отремонтируют поликлиники в Раздольном, Тавричанке и поселке Новом.