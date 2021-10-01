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Дорогу Салехард–Надым повторно открыли в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) повторно открыли дорогу Салехард–Надым. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

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В пятницу, 1 октября, движение по трассе открыли для всех видов транспорта. С 10 октября власти планируют пустить пассажирские автобусы, пишет ИА «Ура.ру».

«С 10 октября между окружной столицей и Надымом вновь начнет курсировать пассажирский автобус. В неделю он будет совершать три оборотных рейса: по средам, пятницам и воскресеньям», — говорится на сайте окружного правительства.

Перевозками пассажиров займутся автобусы малого класса вместимостью до 19 человек. Поездка из Салехарда в Надым займет около пяти часов, стоимость проезда составит 2 тыс. рублей.

Весной этого года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пообещал за три года решить одну из главных проблем региона — привести в порядок главную дорогу Ямала, трассу Салехард–Сургут.

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