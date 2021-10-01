Водитель иномарки погиб при столкновении с грузовиком на югорской трассе

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в результате столкновения грузовика с легковой иномаркой погиб человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

Авария произошла в пятницу, 1 октября, на 337-м км трассы Советский — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, 40-летний водитель Volkswagen Polo, житель Перми, возвращался домой с вахты. По дороге он потерял управление, машина выехала на встречную полосу под колеса грузовика Scania.

В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Судя по фотографии, опубликованной на сайте УМВД по Югре, Volkswagen буквально смяло. Машина восстановлению не подлежит.

Как отмечает Megatyumen.ru, причиной произошедшего мог стать гололед, наблюдавшийся утром на дорогах региона. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.