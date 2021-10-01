Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Московский городской суд принял решение о продлении ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 1 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 7 декабря в отношении Сергея Фургала», — заявил сотрудник пресс-службы.

По данным СК РФ, Фургалу вменяют организацию заказных убийств, совершенных им тогда, когда он занимался предпринимательской деятельностью (с 1999 по 2005 годы). В начале 2000-х годов он занимал должность генерального директора компании «Алькума», специализирующейся на торговле лесоматериалами, а также возглавлял предприятие по сбору лома черных металлов «Миф-Хабаровск».

В декабре 2005 года Фургал стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края IV созыва по списку ЛДПР. Сергей Фургал занимал должность губернатора Хабаровского края с 2018 по 2020 год.

Фургала задержали 9 июля 2020 года в Хабаровске. Бывшего чиновника доставили в Москву, где он был заключен под стражу на основании решения Басманного суда.