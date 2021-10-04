В МИЦ «Известия» обсуждают актуальные исследования космоса. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция «Космос: наука и проблемы на современном этапе», приуроченная к Всемирной неделе космоса, которая проходит с 4 по 10 октября.

Какие проекты по освоению космического пространства сейчас находятся в разработке? Каковы перспективы лунной программы? Заменит ли Национальная орбитальная станция МКС? Возможен ли в России космический туризм? Какие исследования Луны и планет сейчас ведутся?

Участники: