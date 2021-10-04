Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

В МИЦ «Известия» обсуждают актуальные исследования космоса. Трансляция

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция «Космос: наука и проблемы на современном этапе», приуроченная к Всемирной неделе космоса, которая проходит с 4 по 10 октября.

Какие проекты по освоению космического пространства сейчас находятся в разработке? Каковы перспективы лунной программы? Заменит ли Национальная орбитальная станция МКС? Возможен ли в России космический туризм? Какие исследования Луны и планет сейчас ведутся?

Участники:

  • Евгений Лупян, заместитель директора Института космических исследований РАН;
  • Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН;
  • Владислав Шевченко, заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова (онлайн).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021