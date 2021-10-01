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Путин подписал указ об осеннем призыве

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу. Соответствующий документ в пятницу, 1 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Постановляю осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом», — говорится в указе.

Как сообщил 1 октября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, 1 октября в России начинается осенний призыв, в армию планируется призвать более 127 тыс. человек.

Весной в войска было призвано и направлено для прохождения военной службы более 134 тыс. человек.

В июне в ВС России сообщили, что в настоящее время проблема уклонистов от военной службы не является серьезной, число таких случаев уже несколько лет снижается. Благодаря законодательству гражданам гораздо легче пройти военную службу по призыву, чем избежать ее под надуманным предлогом.

26 мая Путин подписал закон, согласно которому призывникам, у которых есть не связанные с состоянием здоровья основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, разрешено не проходить обязательную медкомиссию.

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