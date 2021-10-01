Ростехнадзор подал в суд на школу олимпийского резерва в Нефтеюганске

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении спортивной школы олимпийского резерва в Нефтеюганске. Она проигнорировала требование Ростехнадзора исправить ранее выявленные нарушения.

В пресс-службе Северо-Уральского управления Ростехнадзора ИА «Ура.ру» рассказали, что ранее была проведена проверка того, устранила ли школа нарушения. Выяснилось, что этого сделано не было. О том, что за нарушения были допущены в школе, не сообщается.

Материалы дела направлены в суд. В адрес спортивной школы отправлен письменный запрос, но ответ на него пока не поступил.

Ранее сообщалось, что в нескольких школах на Камчатке пришлось менять расписание уроков. Прокуратура обнаружила нарушения в организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей.