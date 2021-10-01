В МИЦ «Известия» обсуждают тренды развития рынка услуг в социальной сфере

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Рейтинг регионов РФ – 2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере».

О трендах развития рынка услуг в социальной сфере и роли негосударственных поставщиков в повышении доступности и качества государственных услуг для граждан рассказывают:

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России;

Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, директор Агентства социальной информации;

Александра Сукиасян, заместитель председателя правления Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России, председатель комитета по социальному предпринимательству Волгоградского отделения «Опоры России» (онлайн);

Роман Генкель, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (онлайн);

Алексей Юртаев, министр экономики Краснодарского края (онлайн).

В ходе пресс-конференции Минэкономразвития России представит ежегодный рейтинг регионов — лидеров в части доступа социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере.