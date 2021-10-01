Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В МИЦ «Известия» обсуждают тренды развития рынка услуг в социальной сфере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Рейтинг регионов РФ – 2020: доступ НКО и социальных предпринимателей на рынок услуг в социальной сфере».

О трендах развития рынка услуг в социальной сфере и роли негосударственных поставщиков в повышении доступности и качества государственных услуг для граждан рассказывают:

  • Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России;
  • Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, директор Агентства социальной информации;
  • Александра Сукиасян, заместитель председателя правления Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России, председатель комитета по социальному предпринимательству Волгоградского отделения «Опоры России» (онлайн);
  • Роман Генкель, директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (онлайн);
  • Алексей Юртаев, министр экономики Краснодарского края (онлайн).

В ходе пресс-конференции Минэкономразвития России представит ежегодный рейтинг регионов — лидеров в части доступа социально ориентированных некоммерческих организаций на рынок услуг в социальной сфере.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021