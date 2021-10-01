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С 1 октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих

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С 1 октября в России вступил в силу ряд нововведений. Так, в России повысят размеры пенсий военнослужащих и зарплаты сотрудников бюджетных организаций, также начнут действовать новые правила получения детских пособий.

Повышение окладов и пенсий военных

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На 3,7% повысят размеры окладов военных-контрактников, срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы и органов принудительного исполнения и ряда сотрудников Фельдъегерской службы. Будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам прочих силовых структур.

Кроме того, с 1 октября пенсионеры в нескольких регионах России смогут получить дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека. Например, в Ненецком автономном округе пенсионерам, чей трудовой стаж на территории региона составляет более 15 лет, разово выплатят 10 тыс. рублей.

Детские пособия

В октябре истекает срок, в который семьи с детьми школьного возраста могут обратиться с заявлением на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей. Необходимо заполнить электронную форму на портале госуслуг либо в отделении Пенсионного фонда России.

Получить выплату смогут родители, усыновители, опекуны или попечители детей в возрасте от шести до 18 лет при условии, что шестилетнего возраста ребенок достиг не позднее 1 сентября этого года. В случае если речь идет о детях с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, которые продолжают обучение по общеобразовательной программе, возрастной порог увеличен до 23 лет. Также в начале октября завершается период перевода детских пособий на карты «Мир». С этого момента на карты других платежных систем выплаты на детей приходить не будут.

28 сентября президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания целостной системы поддержки семей с детьми в ближайшие годы.

«В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы», — подчеркнул президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

Ранее, 21 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что до 2024 года семьи с детьми в России должны получить поддержку общим объемом 2,1 трлн рублей. В тот же день стало известно, что российские регионы в 2022 году получат более 156,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка.

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Бесплатные прививки в частных клиниках

Прививки, которые входят в национальный календарь прививок, с октября можно будет бесплатно сделать в некоторых частных клиниках. Соответствующий закон был принят в июле.

Новые правила распространяются только на негосударственные медучреждения, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Средства на них будут выделяться из федерального бюджета. Национальный календарь прививок утверждается Минздравом.

Техосмотр

В октябре истекает отсрочка для автовладельцев на диагностические карты, действие которых истекли в феврале, марте и апреле. Если техосмотр должен был состояться в июне, то действие карты продлят до ноября. Необходимой процедурой ТО является для владельцев легковых машин, возраст которых более четырех лет. Для владельцев грузовиков, автобусов и такси за несвоевременное прохождение техосмотра или отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

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