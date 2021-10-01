Названы самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров

Результаты исследования сервиса по поиску вакансий «Работа.ру» показали, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России стали оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар.

Как следует из анализа, доход на этих должностях может составлять 100–175 тыс. рублей в месяц.

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий ко Дню пожилых людей — международному празднику, который отмечается 1 октября.

Результаты исследования, предоставленные в распоряжение агентства ТАСС, показывают: высокий доход доступен оператору по добыче нефти и газа в городе Мегион — 170–175 тыс. рублей в месяц. От соискателя требуется профессиональное образование, стаж работы от одного года, знание физико-химических свойств нефти, газа и конденсата.

От 145 тыс. рублей ежемесячно готовы платить опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. Среди требований работодатель указал навык работы с высоколегированными жаропрочными сталями.

Машинист паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое может зарабатывать до 145 тыс. рублей в месяц. Для трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы от одного года и квалификационное удостоверение пятого-шестого разряда.

Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готовы платить от 120 тыс. рублей. Кандидату необходим навык работы с программой AutoCAD c GPS.

Доход до 120 тыс. рублей доступен домработнице в Москве, у которой есть опыт от двух лет аналогичной работы в семьях.

От 100 тыс. рублей готовы платить шеф-повару в Хабаровске. От соискателя требуется опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет, умение организовывать и обучать персонал.

Накануне первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы VII созыва Николай Коломейцев заявил, что востребованными в России станут профессии инженера, конструктора, технолога и специалиста обрабатывающей отрасли.