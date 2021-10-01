ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за конфликта с подлодками

Евросоюз перенес на месяц следующий раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок, сообщает 1 октября газета Australian Financial Review.

Очередной, 12-й по счету раунд торговых переговоров между Брюсселем и Канберрой должен был состояться в октябре.

Источники в Еврокомиссии не указали прямую причину переноса переговоров, заявив, что они не могут состояться, как планировалось, из-за «ряда нерешенных вопросов». Однако, по информации издания, это произошло непосредственно из-за подлодок.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

Во Франции раскритиковали решение Австралии. Госсекретарь страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.

22 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон рассказал, насколько выгодно партнерство AUKUS для европейских стран. Он напомнил о возможностях для Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе и перечислил, сколько благ для австралийцев несет сотрудничество с Европой.