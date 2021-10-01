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Минобороны согласовало модернизацию боемашины Б-19 с модулем «Эпоха»

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Министерство обороны России согласовало программу модернизации и испытаний боевых машин пехоты Б-19. Взвод БМП прошел испытания в сентябре нынешнего года в рамках учений «Запад-2021». По их итогам оборонное ведомство приняло решение о продолжении перспективных работ.

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Машина создана на базе проверенной временем БМП-3. Вместо двух спаренных пушек главным калибром Б-19 стал дистанционный модуль «Эпоха», оснащенный 57-миллиметровым автоматом, а также несколькими типами управляемых ракет.

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, по итогам учений «Запад-2021» боевая машина пехоты Б-19 признана перспективной. В маневрах принял участие взвод перспективных «супер-БМП», который выполнил все поставленные задачи. Теперь предстоит устранить выявленные недостатки, а также провести частичную модернизацию машин, после чего новая БМП продолжит испытания.

Согласно графику работ (есть в распоряжении «Известий»), модернизация должна быть завершена в конце года. На нее потребуется около 26,5 млн рублей. В ходе работ у Б-19 будут обновлены системы связи и управления, а также ходовая часть.

Впервые о БМП-3 с модулем «Эпоха» рассказали на форуме «Армия-2017», но тогда была представлена небольшая пластиковая модель. Воплощенную в металле боевую машину показали позже, на «Армии-2021». В сентябре этого года Б-19 была замечена в ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. По сценарию боевая машина оказывала огневую поддержку обороняющимся подразделениям мотострелков. За этим эпизодом маневров наблюдал президент России Владимир Путин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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