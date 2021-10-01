Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае возник пожар, унесший жизни двоих детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

Одни, и не дома: учим детей безопасному передвижению в городе
Простые советы, которые помогут обучить ребенка пользоваться общественным транспортом, — в материале «Известий»

По сообщению ведомства, инцидент произошел 30 сентября. Погибшими оказались малолетние дети 2008 и 2011 годов рождения, которые остались дома без присмотра взрослых.

«По факту гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в деревне Новая Каменка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении СК.

На телах пострадавших следов насильственного преступления нет, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи СК по Пермскому краю и специалисты Верещагинского межрайонного СУ устанавливают причины произошедшего.

Ранее, 28 сентября, стало известно о пожаре, который произошел в селе Ольгино под Самарой. Согласно информации МЧС, в ночь на 28 сентября в квартире на первом этаже загорелись домашние вещи. Затем пламя распространилось по дому, вскоре возгорание ликвидировали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021