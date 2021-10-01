В Пермском крае при пожаре погибли двое детей

В частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае возник пожар, унесший жизни двоих детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

По сообщению ведомства, инцидент произошел 30 сентября. Погибшими оказались малолетние дети 2008 и 2011 годов рождения, которые остались дома без присмотра взрослых.

«По факту гибели двоих малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в деревне Новая Каменка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении СК.

На телах пострадавших следов насильственного преступления нет, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время следователи СК по Пермскому краю и специалисты Верещагинского межрайонного СУ устанавливают причины произошедшего.

Ранее, 28 сентября, стало известно о пожаре, который произошел в селе Ольгино под Самарой. Согласно информации МЧС, в ночь на 28 сентября в квартире на первом этаже загорелись домашние вещи. Затем пламя распространилось по дому, вскоре возгорание ликвидировали.