Руй Витория поделился впечатлениями от победы над «Наполи»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о своих впечатлениях после победного над итальянским «Наполи» голом. В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» он заявил, что счастлив счету 3:2 во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. «Наполи» громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол… Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность. Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество. Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10х10. Отношение к делу, настрой — всё было фантастическим со стороны игроков», — отметил Витория.

На пресс-конференции тренер красно-белых сказал, что его команда заслужила победу. По его мнению, «Наполи» действовали увереннее.

«Нам надо выигрывать такие матчи не только сердцем, но и головой. Нам надо прокачивать оба компонента. Одно не отменяет другого. Могу вам открыть один секрет. Всегда вижу свою команду, но вчера в этой комнате был уверен, что победим. Я пришел сюда на пресс-конференцию: здесь не было ни одного итальянского журналиста, переводчик чуть опоздал. «Наполи» подумал, что им будет просто, и это нам дало заряд. Это не отменяет заслуги игроков, но эти маленькие детали играют свои роли», — заключил Руй Витория.

Встреча «Спартака» и «Наполи» прошла 30 сентября в Неаполе. Голкипер московской команды Александр Максименко в начале игры допустил ошибку, вследствие чего итальянские футболисты открыли счет на 12-й секунде матча.

Нападающий красно-белых сравнял счет на 55-й минуте игры. На 80-й минуте второй гол забил Михаил Игнатов. На 90-й минуте был забит третий.

Второй гол у неаполитанцев забил Виктор Осимхен (90+4). Мариу Руй («Наполи») получил красную карточку на 29-й минуте. Максимилиано Кофрие, выступающий за «Спартак», был удален с поля на 82-й минуте.

В результате красно-белые занимают второе место в группе С. У «Наполи» — третья строчка.