Влияние пандемии на столь значимую для общества сферу искусства стало главным вопросом традиционного ежегодного «Исследования культурных индустрий», которое информационное агентство InterMedia готовит к выходу в ноябре. Выяснилось, что изменения за последние полтора года действительно кардинальны.

Неожиданно оптимистичным выглядит развитие онлайн-индустрий, обеспечивающих доступ населения к творческому контенту — несмотря на общий спад экономики, они выросли на 8–9%. На 12% увеличился оборот видеоигр, а рост доходов онлайн-кинотеатров составил феноменальные 66%, их аудитория достигла 63 млн человек (данные «ТМТ Консалтинг»). За доступ в интернет и технику для потребления музыки и видео население суммарно заплатило больше триллиона рублей — на несколько десятков миллиардов больше, чем в 2019 году.

А теперь о грустном. «Живые» культурные индустрии сократились на 35–45%, такого спада в новой России не наблюдалось никогда. Предпринимательские концертные, театральные и досуговые сектора зафиксировали падение оборотов до 80%, в некоторые месяцы — до 95%. Без работы — сотни тысяч работников, без зрелищ и радости — миллионы зрителей, идут суды и банкротства предпринимателей. В бюджетных зрелищных организациях финансовая ситуация выглядит получше, но по количеству зрителей ситуация также плачевна.

Разорение предпринимателей и нищета госструктур — полбеды. Беда в том, что вновь создаваемые отечественные произведения все реже вызывают восторг — согласитесь, каждый из нас всё чаще испытывает разочарование от работ наших творцов. Объяснение этому на удивление простое: сокращение количества творческих работников и создаваемых ими произведений в соответствии с диалектикой влечет за собой снижение качества. О «качестве произведения» в культуре речи быть не может, но есть объективный показатель-аналог — востребованность у аудитории. Становится всё заметнее, что одни ностальгируют по музыке и фильмам золотого века советской культуры. Другие уже давно склоняются к западным шедеврам, а вот произведения, создающиеся здесь и сейчас, интересуют публику всё меньше. Даже лидер роста отечественных культурных индустрий — видеостриминг — заполнен не столько отечественным, сколько англосаксонским контентом.

Действующая сейчас в мире система вознаграждений творческим работникам сильно изменилась с момента расцвета творческих индустрий — 1980–1990-х годов. Тогда крупнейшие международные конгломераты — Universal, Warner, Sony, BMG и другие — за десятилетия жесточайшей борьбы с государством, общественными организациями и творческими работниками выработали взвешенную систему, учитывающую интересы всех участников процесса. И это способствовало бурному их развитию, созданию многочисленных шедевров.

Но в 1990-х в игру неожиданно (и при заметной поддержке некоторых правительств) вступили ИКТ-компании. Благодаря им публика получила бесплатный и никем не регулируемый доступ к музыке и видео. Это разбалансировало систему культурных индустрий, а ослабленные производители контента стали легкой добычей крупнейших корпораций мира, которыми к этому моменту стали как раз ИКТ-компании.

По состоянию производителей музыки и кино в 2021 году, все они уже потеряли самостоятельность и вошли в состав компаний, зарабатывающих на ИКТ и ТВ. Исключением стали Disney (основной источник дохода — тематические парки, кинопрокат даже до пандемии приносил им 7%) и Netflix, чья убыточность при огромных вложениях вызывает множество вопросов у инвесторов.

Следствием этого процесса стало резкое падение доходов творческих работников в развитых странах. Что уж говорить о доходах российских предпринимателей и художников, и ранее не имевших таких возможностей и резервов. А тут ещё и пандемия, и не всегда продуманные действия местных властей. Неудивительно, что многие просто уходят из индустрий.

В то же время стоит подчеркнуть отличие России от других стран — здесь сфера культуры на протяжении четырех столетий усиленно поддерживается государством. Система учреждений культуры в СССР была уникальной по своему масштабу и продуманности. Ей не было аналогов в мире. И после десятилетий разрухи наметилось ее восстановление: действия Минкультуры и многих местных руководителей всё чаще вызывают уважение и благодарность. Но пока эти усилия, к сожалению, не носят системного характера. Далеко не все руководители понимают принципиальную важность культурных индустрий для стабильности общества.

Что же касается успешных предпринимателей от культуры, то этих людей, по моему личному мнению, власти просто должны холить, лелеять и носить на руках. Несмотря на непубличность, их влияние на общественное мнение трудно переоценить.

Большие надежды возлагались на разрабатываемую правительством РФ Концепцию развития творческих (креативных) индустрий. 20 сентября она была принята распоряжением кабмина. В ней заявлены совершенно новые, потенциально полезные и конструктивные нормы, которые вполне могут помочь восстановлению позиций и конкурентоспособности отечественной культуры, хотя бы для российской аудитории. В то же время в документе так и не уточнен состав указанных индустрий, не назван ответственный за координацию действий. Соответственно, как это и бывает, зависеть всё будет в первую очередь от личных качеств, честности и ответственности конкретных людей — чиновников, предпринимателей и общественных деятелей, на которых и возложена реализация концепции.

Автор — Евгений Сафронов, культуролог, главный редактор информационного агентства «ИнтерМедиа»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора