Футболист умер во время матча в Калининграде

Футболист любительской команды Алексей Шишмарев скончался во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила региональная федерация футбола.

По предварительным данным, в ходе матча Шишмарев, являющийся вратарем команды «Красная звезда», столкнулся с футболистом хозяев поля «Балтики-М» и получил тяжелую травму. На данный момент неизвестно, какую именно травму получил погибший.

Отмечается, что врач «Балтики-М» оперативно оказал помощь Шишмареву. Кроме того, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики три часа боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Шишмарева, а также пообещали взять все расходы по организации похорон на себя.