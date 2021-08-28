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Футболист умер во время матча в Калининграде

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Футболист любительской команды Алексей Шишмарев скончался во время матча на стадионе «Балтика» в Калининграде. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила региональная федерация футбола.

По предварительным данным, в ходе матча Шишмарев, являющийся вратарем команды «Красная звезда», столкнулся с футболистом хозяев поля «Балтики-М» и получил тяжелую травму. На данный момент неизвестно, какую именно травму получил погибший.

Отмечается, что врач «Балтики-М» оперативно оказал помощь Шишмареву. Кроме того, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики три часа боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Шишмарева, а также пообещали взять все расходы по организации похорон на себя.

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