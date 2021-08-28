Город Уварово получит 70 млн рублей на благоустройство

Город Уварово Тамбовской области получит 70 млн рублей на благоустройство территории вокруг городского водоема. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Средства поступят по итогам V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Уваровский проект стал победителем в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек», пишет ИА «Абирег».

В центре города планируется благоустроить территорию вокруг местного пруда. На площади в 46 тыс. кв. м появятся спортивные объекты, амфитеатр, зоны отдыха. Концепция благоустройства при этом будет отражать тему брендирования Уварово – власти Тамбовской области продвигают город как «вишневую столицу» России.

Губернатор Александр Никитин посетил Уварово 27 августа и оценил ход реализации проекта благоустройства. Ожидается, что работы завершатся в 2022 году.

«Внутренний туризм стал привлекательной отраслью тамбовской экономики. Причем развитие туризма стимулирует развитие других сфер – транспортной, гостиничной, дорожной, торговли и общепита», – прокомментировал глава региона.