Не менее 20 школ внесут в программу капремонта в Иркутской области

Правительство Иркутской области намерено определить список школ, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В программу включат не менее 20 учебных учреждений.

По словам губернатора Игоря Кобзева, капремонт предполагает обновление кровли, инженерных сетей, а также наружные и внутренние работы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

«В Иркутской области есть все элементы образовательного кластера. Для его развития нам необходимо создавать комфортные условия обучения детей, а значит, нужно строить и ремонтировать школы. В капитальный ремонт обязательно должны входить замена кровли, других инженерных сетей, наружные и внутренние работы. Сопровождение работ нужно проводить с первых дней. Объекты должны быть под ключ», — сказал Кобзев.

В Иркутской области строят 19 школ общей вместимостью около 9 тыс. мест. В Иркутске до 2024 года построят блоки зданий начальных школ № 75, № 53 и № 57 общей численностью 1,2 тыс. мест.